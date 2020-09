Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi in lacrime per Raimondo Todaro. La conduttrice ha avuto l’occasione di guardare un video che ha filmato per lei il ballerino

A Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono sicuramente una delle coppie favorite di questa edizione. C’è una grande curiosità però, in sospeso sulle loro teste, perché poche ore dopo la prima puntata, Raimondo ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza per operarsi d’appendicite. Nonostante la convalescenza richiedi giorni di riposto, Todaro ha deciso comunque di seguire a distanza gli allenamenti di Elisa. E tutti si stavano chiedendo: come avrebbero fatto ad esibirsi?

Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro registra un messaggio ad Elisa dopo il suo malore

In apertura della seconda puntata, Milly ha spiegato tutto e ha ovviamente specificato che Elisa non potrà rimanere in gara da sola, senza il suo insegnante. E che deve aspettare che il suo compagno possa tornare in pista. Si è addirittura parlato di sostituzione, in molti avevano ipotizzato il ritorno di Samuel Peron, ma proprio nei giorni scorsi il ballerino ha annunciato di essere positivo. Nell’attesa, Raimondo ha mandato un filmato ad Elisa, registrato nel suo letto d’ospedale. “Sono orgoglioso del lavoro che stai facendo. Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, ti conosco e so quanto sei fragile, quindi farò il possibile per esserti vicino sabato sera” ha detto Raimondo.

A queste parole, Elisa non è riuscita proprio a trattenere la commozione. I due hanno legato davvero tanto e per Elisa sarebbe stata dura ricominciare daccapo con un nuovo ballerino. Nonostante le difficoltà di questo inizio, sicuramente riusciranno a mettersi di nuovo in pari e chissà, magari a vincere anche? Questo non possiamo saperlo, è tutto da scoprire.