Beautiful, anticipazioni puntata 28 settembre: un duro colpo per Steffy

Beautiful, anticipazioni: Liam ha deciso di credere a Douglas e di indagare su Flo. Adesso però ci sono molte persone da dover convincere.

Dramma a Beautiful, dove la verità è stata ormai svelata. Liam sa che Phoebe è in realtà Beth e non ha intenzione di rinunciare a questa certezza. Il giovane Spencer ha chiesto a Douglas di indicargli dove si trovasse sua figlia, già intuendo in cuor suo la risposta. Sapeva, infatti, che Thomas e Flo stavano nascondendo un segreto terribile, ma Mau avrebbe pensato che questo segreto riguardasse anche la sua defunta figlia. La conferma definitiva gli è arrivata dall’ospedale di Las Vegas dove dovrebbe essere nata Phoebe. Qui, gli rivela la ginecologa, non ha mai partorito nessuna Florence Fulton. Com’è possibile?

Beautiful, anticipazioni: Steffy è incredula

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Liam abbraccerà a lungo Phoebe, sicuro di aver finalmente ritrovato Beth. Adesso, pensa, si spiega quel misterioso legame che l’ha unito fin da subito alla bambina. Phoebe è la sua figlia legittima, non solo acquisita. Adesso, però, è giunto il momento di convincere anche gli altri della sua teoria. In mancanza di Hope, in viaggio con Thomas per una luna di miele improvvisata in città, Liam si rivolgerà a Steffy.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Steffy sarà scioccata dalla notizia. La giovane Forrester aveva adottato Phoebe con la speranza di costruirsi una vita serena dopo la delusione della sua storia con Liam. Non può pesare adesso di dover rinunciare anche a lei.

