Belen Rodriguez, durante la puntata di ‘Tu si que vales’, è stata protagonista di un incidente piccante durante un balletto con uno dei partecipanti.

Belen Rodriguez è sicuramente la showgirl di maggiore successo in Italia. L’argentina è seguitissima anche sui social e riesce a mantenere sempre aggiornato il suo account Instagram con scatti piccanti e stories bollenti in cui mette in mostra il suo fisico esplosivo. La 36enne è spesso protagonista anche in televisione: i suoi programmi registrano sempre un ottimo share in termini di ascolti televisivi. Belen è impegnata in ‘Tu si que vales’: durante la puntata la Rodriguez è stata “vittima” di un incidente bollente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli a letto insieme: il web in tilt