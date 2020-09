Bianca Guaccero stupenda con un vestito versione “red passion” – FOTO

Bianca Guaccero. La celebre conduttrice e attrice pugliese si mostra in uno scatto suggestivo su Instagram. Il rosso è il colore predominante

Visualizza questo post su Instagram Red passion…❤️ Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 26 Set 2020 alle ore 11:00 PDT

Uno scatto artistico degno delle riviste di moda più platinate. Così si mostra Bianca Guaccero in uno degli ultimi post pubblicati sul suo profilo Instragram. Il rosso è il colore predominante: sullo sfondo, sul vestito impreziosito di paillettes brillanti, sull’ampia gonna di tulle che l’avvolge come in una nuvola fatata.

Rosso, il colore della passione. Ed è proprio questa caratteristica che l’ha resa un volto così amato dal pubblico italiano che la elegge sempre tra i preferiti del piccolo schermo, seguendola sempre con grande entusiasmo.

Prova ne è lo stuolo di ammiratori che imperversano anche sui suoi canali social. Quasi un milione su Instagram, carichi di parole di stima e ammirazione per lei: “Bellezza unica”, “Sei stupenda”, “Assolutamente pazzesca”.

Proprio poche ore fa, la stessa Bianca Guaccero ha ironizzato in un altro post riguardo le sue forme poco prorompenti (a suo dire); ha così scritto ai suoi fan: “Non mi interessa per fortuna avere una quinta o una seconda di seno. Mi interessa che la mia mente funzioni e che mi aiuti sempre a diventare un essere umano che non faccia del male agli altri. Che aiuti il prossimo, che dia valore alle cose semplici della vita, e che la ringrazi, questa vita, per ogni singolo sorriso condiviso.”

Bianca Guaccero. Grandi novità in arrivo