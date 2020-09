Can Yaman disperato allarma i suoi fans: “Sepolti nel terreno sbagliato…”. L’attore turco ha lasciato un messaggio su Instagram dopo la spiacevole notizia arrivata poche ore fa

Bay Yanlis, la serie tv di cui Can Yaman è protagonista, è sul punto di chiudere con la 14esima puntata. Dal sito InternetHarber si apprende che la decisione è arrivata a seguito dei bassi ascolti registrati proprio durante la serata di ieri. I fans più accaniti della serie avevano capito che sarebbe successo: gli ascolti erano troppo bassi rispetto a quello che si aspettavano. La serie però è molto seguita e apprezzata, è diventata in pochissimo tempo una delle preferite dei fans del giovane attore e gli italiani non vedevano l’ora di vederla trasmessa su Canale Cinque, proprio come Daydreamer e Bitter Sweet.

Can Yaman scrive qualcosa per la chiusura di Bay Yanlins: “Siamo fioriti meravigliosamente ma sepolti nel terreno sbagliato”

Can ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con una frase molto forte: “fiorivamo meravigliosamente ma siamo stati sepolti nel terreno sbagliato” ha scritto, e tutti i suoi fans gli hanno scritto messaggi di solidarietà e di incoraggiamento. Infatti, il talento dell’attore è molto apprezzato qui, ma forse non quanto dovrebbe in Turchia. I fans italiani infatti hanno scritto sui social che sarebbe meraviglioso se l’attore, si trasferisse qui in Italia, dove è amatissimo e dove le serie riscuoterebbero un grandissimo successo.

Tra l’altro, lui è innamorato del nostro Paese ed è molto bravo a parlare italiano. Ha studiato tante lingue e si è poi laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti. La sua vita ha preso poi una strada completamente diversa, quando ha deciso di provare a fare qualche tentativo per diventare un attore. E ci è riuscito.