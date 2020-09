Ciccio Graziani dopo lo spavento per la caduta: “Grazie Angelo…”

La tempesta è ormai alle spalle per l’ex allenatore del Cervia Calcio, Ciccio Graziani, guarito ormai dal terribile incidente avvenuto lo scorso 10 Settembre

Dal sogno “Campioni” alla possibilità di avere una nuova vita. Ci sarà mai stata la “mano” del Signore nel destino di Ciccio Graziani?

Noi crediamo di sì, perchè tutto sommato, un “direttore d’orchestra” vivace e coraggioso come lui merita una seconda opportunità di vita. Lo scorso 10 Settembre, l’ex coach del Cervia, ex team di quarta categoria, protagonista di un paio di annate ad alto livello, con una rosa di giocatori, selezionati per un reality show calcistico era incappato in un incidente domestico.

L’ex centravanti di Roma e Torino sarebbe caduto mentre si trovava su una scala allungabile, procurandosi la frattura di 11 costole. Graziani è rimasto ricoverato presso l’ospedale San Donato di Arezzo e l’Asl Toscana Sud Est aveva subito fatto sapere con una nota ufficiale che le sue condizioni erano in rapido e progressivo miglioramento.

Dopo questa notizia confortante, i fan di Ciccio son rimasti con il fiato in gola per le precarie condizioni di vita e a distanza di due settimane, rieccolo di nuovo tra noi

Ciccio Graziani, la quiete dopo la tempesta