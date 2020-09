Cristina Buccino solo con l’intimo, l’atmosfera è bollente -FOTO

Cristina Buccino si fa sempre più bella. Influencer, showgirl e modella. Lei e Iannone stanno insieme o no?

Attiva sui social a 360°, Cristina Buccino è un’influencer, showgirl e modella tra le più seguite sul web. Il suo profilo Instagram conferma 2,5 milioni di followers. Una bellezza unica, semplice e sensuale. Le sue labbra istigano e il suo corpo manda in tilt non solo i fan, a maggio il gossip ha affermato il suo flirt con Iannone.…ma tra i due cosa c’è in realtà? La sua bellezza ha conquistato anche il pilota di moto GP?

Cristina Buccino, un completino intimo per il suo amore