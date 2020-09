Elettra Lamborghini, tre abiti da sposa da togliere il fiato – FOTO

Elettra Lamborghini è finalmente convolta a nozze. Per l’occasione la cantante ha sfoggiato non uno, ma ben tre incantevoli abiti da sposa.

Elettra Lamborghini ed Afrojack sono finalmente convolati a nozze. La cantante ed il deejay hanno festeggiato il giorno tanto atteso in una villa sul Lago di Como, affidandosi all’estro di Enzo Miccio per tirar su una cerimonia impeccabile, all’insegna dello sfarzo, ma anche dell’eleganza. Solo 100 invitati, un luogo da favola, la sposa che arriva insieme al padre a bordo di una lamborghini e percorre la navata circondata da fiori bianchi: anche se non si può certo parlare di minimalismo, bisogna ammettere che Elettra ha dato decisamente un taglio al suo gusto per l’eccentrico. Per l’occasione, la sposa ha inoltre sfoggiato tre diversi abiti, uno più bello e raffinato dell’altro, talmente azzeccati che sembrava le fossero stati cuciti addosso. Clicca su “successivo” per vederli!

Elettra Lamborghini, tutti i suoi abiti da sposa