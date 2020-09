Un bambino di soli 10 anni è morto questa notte in un incidente consumatosi tra Valmir a Petritoli, in provincia di Fermo. Gravissimo il padre.

Tragedia durante la scorsa notte lungo la strada statale che collega Valmir a Petritoli, in provincia di Fermo. In un incidente stradale ha perso la vita un bambino di soli 10 anni che si trovava in auto con il padre. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, un 40enne di origine albanese, avrebbe perso il controllo dell’auto che si è prima schiantata contro un muretto e poi si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il padre è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Leggi anche —> Tragico incidente, perde il controllo dell’auto e cade in un dirupo: morto imprenditore

Fermo, incidente stradale nella notte: muore un bambino di soli 10 anni, gravissimo il padre 40enne

Un bambino di soli 10 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale consumatosi la scorsa notte, tra sabato 26 e domenica 27 settembre, lungo la strada statale che collega la frazione di Valmir a Petritoli, comune in provincia di Fermo. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, il bimbo viaggiava verso il centro con il padre a bordo di un’auto, una Fiat Panda. Il genitore, un 40enne di origine albanese, ma residente a Valmir, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, si è schiantata contro un muretto per poi ribaltarsi su se stessa. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il piccolo fuori dall’abitacolo.

Sul posto è immediatamente arrivato il personale medico del 118, insieme ai vigili del fuoco, che, purtroppo, non ha potuto far nulla per il bambino. I medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i traumi riportati nello schianto. Il padre della vittima è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Fermo, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.

Leggi anche —> Pontedera, incidente stradale nella notte: ragazzo muore nel giorno del suo compleanno

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai primi accertamenti per risalire all’esatta dinamica dell’impatto costato la vita al bambino. La salma, come riferisce Il Resto del Carlino, del piccolo è stata trasferita presso l’obitorio del capoluogo di provincia marchigiano.