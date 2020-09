Francesca Ferragni, lato b strepitoso : lanciata la sfida a Chiara FOTO

Francesca Ferragni. Odontoiatra e influencer ‘per caso’, spinta dalla più popolare sorella Chiara, pubblica scatti sensuali su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Hot springs Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 26 Set 2020 alle ore 10:01 PDT

Gli ultimi scatti pubblicati sul profilo di Francesca Ferragni la ritraggono con un bikini a righe in una location da sogno. Si trova infatti nel Bormio, cullata dolcemente da sorgenti termali, come lei stessa scrive in didascalia: “Hot springs.”

Fisico asciutto, sguardo sensuale, capelli impreziositi da un elegante balayage lasciati ricadere sciolti sulle spalle e il suo lato B prominente al centro della scena. Forme sinuose di una giovane, bellissima donna.

Visualizza questo post su Instagram Risotto 💕 Un post condiviso da Francesca Ferragni (@fraferragni) in data: 20 Set 2020 alle ore 6:04 PDT

Un tripudio per il suo milione e oltre di follower.

Si accende però il fuoco della polemica, aizzato da un commento particolare: “Ma far capire alle ragazzine, ragazze, donne, che oltre al c..o nella vita serve anche altro, e’ troppo difficile vero? Se per qualche strano motivo siete diventate influencers, usate questa “fortuna” per insegnare, non per mettervi solo in mostra. Di c..i ce ne sono tanti, il vostro come tutti. Niente di diverso. Tutte uguali. Che noia.”

LEGGI ANCHE -> Elettra Lamborghini la FOTO ok abito da sposa dopo il si

Francesca Ferragni e sorelle. Davvero un cattivo esempio?