Inghilterra, dramma nel cortile di una scuola: muore bambina di soli 6 anni

Tragedia nel Regno Unito, dove una bambina di soli 6 anni è deceduta in ospedale dopo essere stata colpita da un albero. Secondo una prima ricostruzione, la piccola si trovava davanti alla scuola di Newcastle che frequentava quando un albero improvvisamente è caduto centrandola in pieno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla bimba e l’hanno trasportata in ospedale, dove purtroppo è deceduta per le ferite riportate. Su quanto accaduto è stata aperta un’inchiesta e la polizia sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti.

Non ce l’ha fatta la bambina di 6 anni ricoverata presso il Royal Victoria Infirmary di Newcastle dopo essere stata colpita da un albero. La vittima, secondo quanto riferito dalla redazione di Metro.uk, venerdì si trovava a scuola, la Gosforth Park First School di Newcastle, quando è stata centrata da un albero caduto improvvisamente. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti in pochi minuti i paramedici che hanno soccorso la bimba e, dopo averle prestato le prime cure, l’hanno portata presso il nosocomio della città inglese. Qui, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, è deceduta sabato per via dei traumi e delle ferite riportate.

Presso l’istituto scolastico sono arrivati anche gli agenti della polizia di Northumbria che hanno avviato le indagini, in collaborazione con l’Health and Safety Executive (HSE), per ricostruire la dinamica dell’accaduto ed accertare eventuali responsabilità.

La dirigente della scuola, dove si è consumato il dramma, Leanne Lamb ha commentato: “Tutta la nostra comunità scolastica – riporta la Bbc– è rimasta scioccata e sconvolta dalla morte della nostra alunna a seguito delle ferite riportate dalla caduta di un albero nel cortile della scuola“. La dirigente ha proseguito rivolgendo un pensiero alla famiglia della vittima colpita da questa terribile tragedia.

“Come scuola e comunità –conclude Leanne Lamb, come riporta la Bbc– ci prenderemo il tempo per piangere e stiamo mettendo in atto un sostegno extra per il personale e gli alunni, che sono devastati da questo incidente“.

