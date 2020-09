Irina Shayk, look vivace e scollatura da brividi: che curve! – FOTO

Protagonista assoluta della Milano Fashion Week, Irina Shayk propone un primo piano da capogiro su Instagram: fan incantati

Una vera e propria superstar mondiale, Irina Shayk ha incantato tra le bellezze protagoniste della Milano Fashion Week, la manifestazione più attesa dell’anno.

L’evento di sfilate estive ha visto tanti personaggi rappresentativi del mondo dello spettacolo che si esibiscono in un vero e proprio street style mozzafiato. Gli attori della performance teatrale, tra le strade della città della moda non finiscono mai di sorprendere ed ogni anno trovano sempre la possibilità di mettersi in mostra.

Neanche questa volta, nonostante le difficoltà che sta attraversando il mondo intero, l’evento più atteso dell’anno ha tradito le attese. In confronto alle fashion week di Londra e New York, quella di Milano ha fatto il pieno di influencer, grazie ad un valzer di outfit da capogiro.

Sono davvero poche le star che hanno fatto sentire la loro mancanza: fra queste spicca Chiara Ferragni, che ha scelto di restare a guardare a differenza di Irina che ha sfidato la sorte e ha ottenuto un successo a pieni voti.

Irina Shayk, una “sapienza” di moda da manuale