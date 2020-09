Laura Chiatti, sensuale in canotta: una donna bellissima – FOTO

Sempre più bella e sensuale, Laura Chiatti pubblica una foto osé davanti allo specchio: canotta leggera e bellezza senza paragoni.

Bella oltre ogni limite, Laura Chiatti incanta il suo pubblico con foto sconvolgenti. I più affezionati tra i suoi fan conoscono bene i suoi sguardi sensuali e gli outfit osé che ama sfoggiare su Instagram. Qui l’attrice ha oltre 1 milione di followers e il suo pubblico cresce di giorno in giorno.

La sua carriera prende il largo nel lontano 1994, quando, in qualità di cantante, partecipa alla trasmissione Karaoke diretta da Rosario Fiorello. Subito dopo il suo percorso subisce però una svolta inaspettata e la giovane attrice in erba si ritrova a far parte di alcune fiction di successo, tra le quali Un Posto al Sole, Carabinieri e Distretto di polizia. Un cambiamento di rotta davvero fortunato, che le schiude ben presto le porte di set più importanti. La vediamo dunque al fianco di Scamarcio in Ho voglia di te e insieme a Pieraccioni ne Il Professor Cenerentolo. La musica continua a far parte della sua vita, tanto che nel 2009 doppierà Rapunzel nell’omonimo film.

Dopo oltre 25 anni di notorietà, Laura Chiatti è ancora in grado di far impazzire i suoi fan con scatti da capogiro.

Laura Chiatti, canotta sottile e posa sensuale