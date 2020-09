Mercedesz Henger, lato B mostruoso in primo piano – FOTO

Mercedesz Henger: “Bye summer” e manda il tilt il web: si vede tutto. La figlia di Eva ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto estivo che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Mercedesz Henger è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Figlia di Eva, da diversi anni fa impazzire i suoi followers su Instagram in cui pubblica foto dove le sue curve sono semplicemente esplosive. Inoltre è spesso ospite nei programmi di Barbara D’Urso: lì ha modo di raccontare la sua vita, negli anni ha raccontato i suoi vari amori e i suoi vari flirt. L’ultimo, però, si è rivelato quello definitivo. Quando tutti non ci avrebbero mai scommesso un centesimo su di loro.

Mercedesz Henger, lato B mostruoso in primo piano: il web va in tilt

Stiamo parlando di Lucas, ovviamente. Lui e Mercedesz sono stati sotto i riflettori per diverso tempo, quando lei ha litigato con sua madre per difendere lui. Infatti Eva sosteneva che la figlia le avesse confidato che il suo fidanzato la picchiava, e che fosse tornata da lei in lacrime perché aveva paura. Mercedesz ha dato della bugiarda a sua madre, accusandola di non aver mai apprezzato questa sua storia d’amore con Lucas e che per questo voleva metterle i bastoni tra le ruote. Le due donne alla fine sono riuscite a fare pace, ovviamente grazie all’intervento di Barbara D’Urso.

Quest’estate Mercedesz l’ha trascorsa, però, da sola con il suo Lucas. Hanno viaggiato molto, sono stati ad Ibiza, si sono divertiti e hanno condiviso sui social tantissime foto di loro in giro, più felici e innamorati che mai. Oramai è diverso tempo che stanno insieme e la loro storia sembra diventare sempre più seria, dunque in molti si chiedono: si avvicina il matrimonio?