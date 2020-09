Valentina Ferragni scatto sensuale: posa da infarto e gamba scoperta – FOTO

Valentina Ferragni scatto sensuale: posa da infarto e gamba scoperta. La piccola di casa ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Valentina Ferragni è la più piccola delle sorelle, ma non la meno bella, anzi. Più il tempo passa, più sboccia sui social come un fiore in primavera. Bellissima come poche, ha conquistato tutti negli ultimi mesi dimostrandosi una vera e propria femminista, che non si fa calpestare dal parere degli uomini. Ha una vita felice, d’altronde: una famiglia che adora, un fidanzato che la ama da morire, una quotidianità piacevole e non le manca nulla. Cosa se ne fa di qualche triste leone da tastiera?

Valentina Ferragni bellissima nell’ultimo scatto a Milano: toglie semplicemente il fiato

Infatti, proprio qualche settimana fa, ha rilasciato una rara intervista in cui ha parlato di come sta gestendo il rapporto con gli haters. Ovvero, negli ultimi mesi è stata presa di mira per il suo aspetto fisico, perché in molti la accusano di essere ingrassata troppo durante la quarantena. Lei ha ammesso che hanno ragione, che è vero, e che però non le importa più. Che non ha intenzione di privarsi qualcosa soltanto per mantenere il fisico che la società di oggi si aspetta. Un messaggio importantissimo, considerando il grande seguito che lei e le sue sorelle hanno e continuano ad avere ogni giorno.

Le parole della sua intervista sono state pubblicate ovunque. Un momento molto forte per lei, che non è abituata a stare al centro dell’attenzione, bensì sempre nell’ombra di sua sorella. Da lì ha cominciato ad avere ancora un seguito più ampio, tante donne si sono riviste in lei e l’hanno ringraziata per aver dato questa lezione agli uomini.