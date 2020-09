Valentina Vignali, l’avete mai vista da piccola? Bellissima, non sembra lei – FOTO

Foto ricordo per Valentina Vignali sulle stories di Instagram. La differenza tra ieri e oggi è davvero sottile: una bimba stupenda!

Ultimamente la cestista di classe Valentina Vignali è molto attiva sulle stories di Instagram, che immortalano gli eventi della sua quotidianità. Il suo incontenibile fascino è un’opera d’arte che viaggia su due binari paralleli.

La bravura di una professionista sportiva abbraccia la sintonia con lo status di web influencer sui social network. Le immagini “piccanti” che riempiono giornalmente il suo album fotografico sono state persino oggetto di discussione.

Il gesto da “toccata e fuga” dello skipper malintenzionato, presente sulla barca, mentre Valentina stava trascorrendo una tipica giornata d’estate di relax, in compagnia di altre due sexy amiche. La modella sportiva di Rimini non ha ancora digerito del tutto, quel momento in cui si è sentita vittima di un attacco mediatico, in direzioni delle sue parti intime.

“Questa è una cosa schifosa, senza minimo rispetto verso una donna”. Nonostante Valentina Vignali abbia avuto il coraggio di buttargli il telefonino in acqua, “…il mio senso di giustizia mi spingerà quasi sicuramente a denunciarlo!”.



Dopo questa riluttante parentesi, la cestista è tornata alla vita di tutti i giorni e dunque a popolare la sua pagina Instagram di dolci ricordi…

Valentina Vignali sorpresa: “Che emozione, quei momenti!”