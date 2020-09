Yari Carrisi e la dolce metà: l’ombra di una nuova coppia “powerful”?

Sulla strada del duetto canoro formato da Al Bano Carrisi e Romina Power, il figlio Yari è pronto a raccogliere l’eredità, insieme alla dolce metà

La coppia soave più speciale e preferita dagli italiani è senz’altro il duo formato da Al Bano Carrisi e Romina Power. I rispettivi ex, marito e moglie hanno incantato per anni il pubblico da casa e in studio durante le performances sul grande palco del Sanremo e non solo.

Tuttavia gli eventi burrascosi abbattutesi sulle loro vite hanno tracciato un percorso in salita, a partire dallo smarrimento della figlia Ylenia. I telespettatori sono rimasti sconcertati del lungo digiuno televisivo, a causa di questo incredibile accaduto che li ha “trascinati” l’uno lontano dall’altra.

Nonostante il tempo e le circostanze sfavorevoli, dopo anni la coppia è tornata sui suoi passi e dunque ad incantare con la loro voce, il pubblico. Le strade dal punto di vista sentimentale si son separate, ma tra i due comunque regna sovrana la solita “Felicità” e un profondo rispetto reciproco.

Oggi medìa e giornali stanno facendo trapelare che Al Bano e Romina stanno per arrivare sul viale del tramonto, ma secondo loro ci sarebbe già qualcuno pronto a sostituirli.

Nuovo duetto in arrivo, destinato a fare la storia?