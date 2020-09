Alessia Marcuzzi, messaggio promozionale ai fan: primo piano sexy – FOTO

Alessia Marcuzzi apre la sua diretta Instagram con un messaggio promozionale: i fan popolano in massa l’evento, mentre lei è uno schianto!

Che sorpresa in piena notte per Alessia Marcuzzi! L’ex conduttrice del Grande Fratello, oggetto perpetuo di un’estate incandescente e irta di discussioni nella coppia che “scoppia” Belen-Stefano ha mandato un messaggio importante ai fan di Instagram.

La 47enne presentatrice capitolina all’indomani di un periodo di appannamento non voluto è tornata a sorprendere tutti sui social. Dalle foto bollenti in compagnia del marito, al “dovere” di cosmetologa nel lancio di un prodotto di detersione della pelle.

Alessia apre una storia su Instagram, dove pubblicizza la nuova linea “Luce beauty”, composta da creme per la notte e acque micellari, atte ad eliminare precocemente il processo di formazione delle cellule morte, sulla cute dell’organismo.

Un’iniziativa ai fini promozionali che la showgirl romana ha voluto condividere in compagnia dei follower, nonchè affidandosi al parere di un’amica esperta di cosmetica. Grande seguito per l’evento in tarda serata, ma per i fan della Marcuzzi certamente non sono mancati apprezzamenti di altro genere.

Alessia Marcuzzi su Instagram, l’obiettivo stringe troppo…