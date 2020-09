Beautiful, anticipazioni puntata 29 settembre: la verità scioccante

Beautiful, anticipazioni: Liam corre a casa da Wyatt e lo trova insieme a Flo. La ragazza ha una verità scioccante da rivelare.

Il dramma di Flo è arrivato al punto di non ritorno: la ragazza non riesce più a reggere il peso del segreto che sta celando da mesi. Nonostante non sappia che Douglas ha già rivelato tutto a Liam e Steffy, la Fulton è intenzionata a togliersi la maschera. Per farlo decide per prima cosa di parlare con Wyatt, con il quale vive ormai da mesi una relazione basata sulla menzogna.

Beautiful, anticipazioni: Flo in lacrime

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy è sconvolta dalle rivelazioni sulla vera identità di Phoebe. Non può credere che sua figlia sia in realtà figlia di Hope e si rifiuta di pensare ad uno scenario in cui le sarà portata via. Se tutto questo fosse vero, inoltre, anche la sua relazione con Liam naufragherebbe. Al contrario di lei, il giovane Spencer è intenzionato a vederci chiaro. Ha deciso di credere a ciò che gli ha rivelato Douglas e adesso vuole una conferma da Flo. Decide quindi di lasciare Steffy da sola e raggiungere suo fratello, che ormai da qualche tempo convive con la fidanzata.

Sempre dalle anticipazioni americane scopriamo che Liam, Flo e Wyatt si incontreranno fortuitamente a casa di quest’ultimo. Flo ha richiamato il fidanzato per rivelargli che ha fatto una cosa terribile e Liam arriva all’improvviso, incalzandola. Scossa dalle lacrime, la ragazza rivela di non aver mai partorito e di non essere, di conseguenza, la madre di Phoebe. Quando Liam gli chiederà chi è allora la vera madre della piccola, la risposta sarà piuttosto scontata.

