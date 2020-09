Benedetta Mazza è una vera star con gli occhiali da sole neri a mascherina, super sensuali

Visualizza questo post su Instagram Through My Sunglasses 😎🍁🤍 #currentmood #limitededition #sunglasses Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza) in data: 28 Set 2020 alle ore 3:18 PDT

Bionda e occhi azzurri, è lei Benedetta Mazza ex concorrente del Grande Fratello Vip. La ragazza è un’influencer, su Instagram a 401 mila follower. Fa l’attrice, la presentatrice ed è una modella curvy. Al momento sta collaborando con un brand di occhiali, Marco Melis eyewear. Hanno addirittura creato il modello in edizione limitata, la giovane si dice entusiasta del progetto e di aver realizzato un occhiale che ha la forma che la rappresenta al meglio. Il suo nome è anche inciso all’interno nel colore oro.

La Mazza sull’argomento si espressa così:”La progettazione degli occhiali è stato un vero e proprio viaggio attraverso linee,colori e materiali. Sono infinite le combinazioni e i risultati che si possono ottenere..è un pò la sensazione di quando conosci per la prima volta una persona e subito ti piace, è la tu persona!. L’influencer poi continua spiegando che non è stato facile concepire il modello in base alla forma del suo viso e al suo modo di vedere l’occhiale.

Il nuovo amore di Benedetta Mazza dopo la delusione di Stefano Sala

La bella Benedetta quando ha partecipato al Grande Fratello Vip ha avuto un’innocente flirt con il modello Stefano Sala, che all’epoca era fidanzato. Oggi non solo Stefano è ancora fidanzato con la bellissima modella, ma ha avuto anche un figlio da lei. Tra i due è stato un breve avvicinamento forse dovuto alle mancanze nella casa. Archiviato questo amore mai sbocciato, la Mazza è stata single per un pò.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ • • • #somethingjustlikethis Un post condiviso da Benny 🌈 (@benedettamazza) in data: 1 Set 2020 alle ore 8:55 PDT

Ad oggi però accanto a Benedetta appare un bel ragazzo. Lui è Omar Hassan, un artista e pugile italo-egiziano. Prima di Benedetta il giovane è stato fidanzato per tre anni con Nina Zilli. I due sembrano innamorati ed affiatati, lei ha già condiviso uno scatto che li ritrae mentre si baciano. Sono numerose anche le storie in cui appaiono insieme.

