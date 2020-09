Collisione sfiorata tra due voli della Ryanair, il rapporto

Durante il traffico aereo, ogni operatore si fa carico di una specifica area geografica. Quando l’aereo sta per lasciare quel settore, trasferisce la sua gestione al collega responsabile della zona successiva. I controllori di volo, inoltre, ruotano secondo gli orari stabiliti. Il sostituto informa il suo compagno di squadra in arrivo dello stato della situazione. Dovrebbe anche avvertire se ci sono potenziali incidenti sullo schermo. Il 2 ottobre 2018, un controllore supervisiona la rotta dei due aerei Ryanair: uno è partito da Siviglia e si sta dirigendo verso la sua destinazione a Tolosa; l’altro, proveniente da Santiago de Compostela, vola a Palma di Maiorca. Alle 14:53, il controllore trasferisce la supervisione dell’aereo in volo per Tolosa al collega responsabile della regione in cui sta per entrare. Ma lo fa prima del tempo. Secondo il rapporto dell’EASA, mancano ancora 34,5 miglia nautiche (quasi 64 chilometri) all’aereo per attraversare quel confine immaginario con cui è diviso lo spazio aereo.

Alle 14:55 e gli aerei si stanno ancora avvicinando. Un controllore del Bordeaux studia i voli vicino alla sua posizione. Qualcosa attira la tua attenzione. Sono i due aerei Ryanair, che volano verso un punto critico. Chiama immediatamente i suoi colleghi spagnoli e li avverte del “potenziale conflitto” che devono affrontare i due aerei Ryanair. Suonano gli allarmi. Gli aerei modificano la loro altezza per evitare il rischio di collisione. L’episodio è avvenuto ad Aibar, a 32 chilometri da Pamplona.

