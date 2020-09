Comunicato LIDL: prodotto difettoso a rischio per i clienti

La grande catena di distribuzione, LIDL ha diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito sull’esistenza di un prodotto a rischio incendio

Il cliente legato ad una delle più grandi catene di distribuzione di prodotti alimentari e domestici, quali la LIDL oggi è in serio pericolo dopo una nota diramata in maniera allarmante, dagli addetti.

La nota ufficiale della LIDL: prodotto a rischio

L’allerta lanciata dal team della LIDL è di quelle da prendere in seria considerazione. La grande e nota catena commerciale ha specificato con un modello testuale, la presenza in “giro” di un prodotto ad altissimo rischio.

A rimetterci potrebbe esserci l’incolumità dei compratori a causa di un’anomalia nella batteria di un’aspirapolvere. I responsabili hanno già mosso i primi passi per operare al ritiro ufficiale dal commercio.

Si tratta di un prodotto di uso comune, potenzialmente desiderato dalla maggior parte dei clienti. L’Azienda ha segnalato la cosiddetta Hoyer HandelGmbH del marchio “Silvercrest”. Il prodotto è vendibile sulle scaffalature del reparto domestica, dal giorno 17 del corrente mese.

Il nome tecnico dell’elettrodomestico è Aspirapolvere 2 in 1 SHAZ 22.2 D5 con codice di identificazione IAN 339791_1910.

Il rischio di divampare un incendio, nel momento di ricarica del prodotto è pressochè elevato. Per cui si consiglia la restituzione immediata (anche senza scontrino) se è stato già acquistato.

Come nei codici di garanzia LIDL sarà possibile sostituirlo con altra merce in commercio, pagando la differenza, oppure ottenere un rimborso istantaneo.

