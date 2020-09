Diletta Leotta, l’avete mai vista da bambina? Irriconoscibile – FOTO

Diletta Leotta, l’avete mai vista da bambina? Irriconoscibile. La giornalista sportiva oggi è amatissima sui social, da piccola era davvero diversa

Diletta Leotta è una delle donne più amate del mondo dei social. Bellissima da togliere il fiato, ha conquistato il grande pubblico con il suo talento, con la sua bellezza e i suoi lineamenti angelici. Ha raggiunto anche quella fetta di pubblico che non la conosceva ancora, quando ha partecipato alla prima serata del Festival di Sanremo. Lì ha avuto modo di farsi vedere, di parlare, di raccontarsi, di conquistare anche quella parte di pubblico che non aveva ancora avuto modo di scoprirla, e che da allora non ha più lasciata. Seguendola sui social e commentandole tutte le foto che pubblica ogni giorno.

Diletta Leotta bella da togliere il fiato anche da bambina, si stenta a riconoscerla

Diletta ad oggi ha milioni di followers su Instagram che la seguono con grande piacere. I commenti sotto le sue foto non si sprecano. Quando ha parlato della sua cara nonna durante il Festival, ha rapito il cuore di molti che hanno provato empatia avendo anche loro un bellissimo rapporto con i propri nonni. “Quando ti ho vista a Sanremo e ti sei messa a parlare, mi hai conquistato proprio. Mi hai fatto rivivere momenti di me da bambina, quando ero insieme alla mia nonna e pensavo fosse eterna, e che non mi avrebbe mai lasciata. Sei fortunata ad averla ancora accanto a te, goditi la sua presenza, ti mancherà tantissimo quando non ci sarà più”.

Le foto di Diletta sono apprezzatissime su Instagram: la giornalista sportiva, riesce sempre a collezionare tantissimi likes.