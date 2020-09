Diletta Leotta incanta i follower, fisico incredibile e sorriso raggiante – FOTO

Diletta Leotta continua ad infuocare il mondo dei social con i suoi splendidi scatti: la siciliana è sempre più spettacolare.

Diletta Leotta è una donna bellissima e favolosa ed è seguitissima sui social network. La siciliana ha raggiunto la popolarità nel 2015, prendendo il timone di Sky Serie B ed essendo il volto della serie cadetta sulla piattaforma satellitare fino al 2018. Da qualche anno la nativa di Catania è passata a Dazn: i suoi outfit a bordo campo stanno facendo impazzire tutti. La 29enne, anche su Instagram, sa come lasciare i suoi fan a bocca aperta e condivide quasi tutti i giorni foto mostruose. Diletta, poco fa, ha postato una fotografia magnifica in cui mette in mostra tutta la sua bellezza e la sua esplosività.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Francesco Totti, l’incontro con la ragazza uscita dal coma grazie a lui

La foto stupefacente di Diletta Leotta: che fisico!