Elezioni presidenziali: Biden versus Trump sulle tasse

La sfida tra Donald Trump e Joe Biden, in lizza per le elezioni presidenziali americane, continua anche sul tema delle tasse

Joe Biden cavalca lo scoop lanciato dal New York Times secondo cui il presidente, Donald Trump non avrebbe pagato tasse per almeno un decennio. Secondo questo rapporto mentre alcune categorie di lavoratori, quali insegnanti, pompieri e infermieri avrebbero versato tasse per migliaia di dollari, Trump invece ne avrebbe versati solo 750.

Una cifra ritenuta davvero irrisoria rispetto a quanto avrebbe dovuto. La reazione di Trump non si è fatta attendere. La replica al New York Time e all’analisi condotta sulla dichiarazione dei redditi dell’attuale presidente in carica, è apparsa su Twitter: si tratterebbe di fake news volte a gettare discredito sulla sua persona.

Il rapporto del quotidiano mina, infatti, l’immagine di Trump facendolo apparire come un presidente tutt’altro che affidabile; inoltre, porta allo scoperto una serie di perdite finanziarie incompatibili con i suoi compiti e responsabilità.

Biden sfida Trump sul rapporto Nyt in merito alle tasse

A poco più di un mese dalle elezioni presidenziali americane, la sfida tra il candidato democratico Biden e l’attuale presidente Trump continua anche sul tema delle tasse. Il rapporto condotto dal Nyt, infatti, ha messo in rilievo l’irrisorietà della cifra versata da Trump in fatto di tasse federali; rapporto cui è seguita la replica di Trump che ha promesso di trattare l’argomento, anche se non ne ha specificato i tempi.

Ai temi caldi sul Coronavirus, insieme alla crisi economica che ha determinato, e sulla questione sociale sollevata dopo i casi di George Floyd, ucciso dalla polizia, e Jakob Blake, ferito dalla polizia americana, si aggiungono altre circostanze che, sembrerebbero, dare particolare filo da torcere all’attuale presidente.

A due giorni dall’atteso dibattito che vedrà Trump e Joe Biden affrontarsi in tv, quest’ultimo vede anche l’appoggio del Washington Post. Il quotidiano, infatti, lo presenta come il candidato ideale per fronteggiare le sfide dei prossimi anni, dotato di tutte le virtù, quali “dignità, l’empatia e il rispetto per gli altri esseri umani” che deficiterebbero nell’attuale presidente.

