Elisa De Panicis, fisico mozzafiato in un bikini nude-FOTO

La bella Elisa De Panicis condivide uno scatto su Instagram con un bikini nude, il popolo del web è in delirio

Visualizza questo post su Instagram Spensieratezza @lucaerbetta Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 28 Set 2020 alle ore 3:21 PDT

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis condivide uno scatto sensuale su Instagram. I commenti sono già moltissimo, c’è chi le dice “Sei Spettacolare”, “Complimenti” e “Pazzesca”. L’influencer è molto seguita sui social, su Instagram ha 1 milione di follower. Ha anche ideato una sua linea di abbigliamento, si chiama Elisadepanicis collection. Per di più sono bikini i suoi prodotti, molto colorati e sensuali. La pagina del marchio su Instagram ha 42,8 mila followers.

Il bacio di Elisa De Panicis e Mila Suarez sul red carpet

Visualizza questo post su Instagram Red Carpet Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 10 Set 2020 alle ore 12:45 PDT

In questo periodo la De Panicis è stata al centro del gossip a causa del bacio dato in bocca a Mila Suarez, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Le due hanno entrambe partecipato al Grande Fratello Vip, quindi si conoscevano bene. Alla domanda del perché abbiano fatto questo gesto, rispondono che era un tributo a Madonna e Britney Spears. Le due celebrità infatti si baciarono anche loro sul palco dei VMAs del 2003. Ma stiamo parlando di due dive immortali, quindi tutto un altro effetto. Più che un tributo pare sia stato un modo per attirare l’attenzione dei flash e del gossip, infatti così è stato.

Entrambe sono famose per le loro storie passate. Dentro la casa del GF Vip la De Panicis sosteneva di essere stata con Cristiano Ronaldo e di aver anche avuto una mezza storia con un’altro concorrente Andrea Denver. Con CR7 il flirt è durato molto poco e lui non ha mai parlato di lei. Mentre con Denver la storia è più intricata perché lui ha sempre dichiarato che era un flirt senza coinvolgimento ma lei da un’altra versione. Fatto sta che lui era fidanzato quindi la notizia ha fatto scalpore. Mentre la Suarez è nota per il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran.

Visualizza questo post su Instagram Be in the nature @lelaradulovic new Collection of @elisadepanicis_collection Un post condiviso da 𝐼 𝑏𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑚𝑦𝑠𝑒𝑙𝑓 (@elisadepanicis) in data: 14 Set 2020 alle ore 8:49 PDT

Belli e la Suarez si sono frequentati per un periodo, poi pare che lui abbia lasciato la modella per l’attrice Delia Duran. La Suarez era molto innamorato e non l’ha presa bene. Da lì ha cominciato ad accusare la Duran di invitare altre donne a casa per far divertire il compagno. Tra le due c’è stato uno scontro acceso nella casa del GF Vip.

