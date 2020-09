È Raimondo Todaro il destinatario del dolcissimo messaggio che Elisa Isoardi ha scritto sul suo profilo personale Instagram. Che parole.

Non è stato affatto un anno felice per Elisa Isoardi. Tra epidemia di Coronavirus, la chiusura a dir poco inaspettata de ‘La Prova del Cuoco’ con conseguente siluramento ai suoi danni e qualche flirt importante non sfociato nel tanto sospirato amore, la 37enne conduttrice televisiva originaria della provincia di Cuneo, di pillole amare da buttare giù ha dovuto ingoiarne.

Lei però non si è mai lasciata piegare, anzi. Lo dimostrano i tanti messaggi nei quali si mostra sorridente su Instagram, oltre alle diverse copertine che l’hanno vista protagonista sui magazine, e nei quali lei stessa rilanciava l’immagine di donna forte ed indipendente che le è propria. Sabato scorso lei si è dovuta esibire da sola a ‘Ballando con le Stelle’. Infatti il ‘suo’ Raimondo Todaro – ‘suo’ a quanto pare a tutti gli effetti, n.d.r. – ha dovuto fare i conti con il Covid 19. Il ballerino originario di Catania, 33 anni, è stato colpito nelle scorse settimane dal virus e ha dovuto sottostare ad un periodo di isolamento forzato.

Elisa Isoardi, il tenero messaggio per Raimondo Todaro