Elisabetta Canalis, solo un asciugamano: gambe e decolletè in primo piano – Foto

Elisabetta Canalis da urlo: prima con un colo asciugamano addosso, poi l’intimo total black trasparente: gambe e decolletè in primo piano.

Tre outfit diversi e tutti molto sensuali per Elisabetta Canalis che, in quel di Los Angeles, ha realizzato un video in cui si mostra prima con un asciugamano, poi con un body e, infine, con un completo intimo sul quale indossa una vestaglia nera e corta.

Tre look diversi che hanno letteralmente fatto impazzire i fan. Nella foto che vedete qui in alto, la Canalis mostra le gambe mentre indossa un solo asciugamano con i capelli raccolti in modo disordinato. Con un look totalmente naturale, i fans promuovono a pieni voti l’ex velina di Striscia la Notizia che poi fa sognare tutti i suoi followers mostrandosi con un intimo nero e trasparente che esalta il fisico da urlo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Francesca Valtorta esagera e mostra un lato con perizoma estremo – FOTO

Elisabetta Canalis, intimo nero e trasparenti: web in tilt