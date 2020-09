Elisabetta Canalis,addosso solo la maglietta. Dal ventre in giù, nulla-FOTO

Elisabetta Canalis indossa solo una maglietta stamattina, scatta una foto nella sua cucina e in pochi istanti si scatenano i commenti

Visualizza questo post su Instagram 👋🏼 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 27 Set 2020 alle ore 10:50 PDT

La showgirl Elisabetta Canalis stamattina ha dato il buongiorno ai suoi follower, e che buongiorno in maglietta e gambe nude. Seduta sul bancone in cucina di casa sua con una tazza davanti. Se il buongiorno si vede dal mattino, il suo sembra che sarà un ottimo giorno. La showgirl sembra già piena di energia e bellissima alle 8:00 del mattino. I fan la adorano, nei commenti si vedono solo complimenti e adorazione. C’è chi non concepisce come faccia ad essere così bella e perfetta di prima mattina la Canalis. Sarà l’aria di Los Angeles.

La vita di Elisabetta Canalis in California

Visualizza questo post su Instagram 🌴 and 🌇 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 26 Set 2020 alle ore 10:23 PDT

La bella showgirl sarda ormai vive stabilmente in California con il marito Brian, il motivo è per il lavoro di lui che non può lasciare al momento. Infatti Brian è un chirurgo molto rinomato in America e sono molti i pazienti che hanno fiducia in lui. La Canalis è stata dunque costretta a lasciare la sua amata Italia per trasferirsi nella calda e movimentata California. Sono anni ormai che la showgirl vive in America e ci ha fatto l’abitudine, conosce i posti più belli e a creato una sua nuova quotidianità insieme alla figlia Skyler.

Certo l’Italia le manca molto, lei stessa ha confidato che dopo il lockdown hanno trascorso qualche mese nella sua terra, la Sardegna. E ha capito davvero quanto le manca vivere in Italia. Pertanto il marito le ha promesso che fra 10 anni, quando potrà lasciare il suo lavoro in America, torneranno a vivere in Italia tutti insieme.La Canalis ne è molto felice.

Visualizza questo post su Instagram Freedom Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 19 Set 2020 alle ore 8:51 PDT

Nel mentre che però risiede in America non perde tempo e si immortala in ogni istante che passa nel territorio americano. Sul suo profilo Instagram vediamo scatti bollenti. Bagni in piscina nuda, foto in intimo dove mostra il suo corpo atletico e in perfetta forma fisica, location pazzesche a Palm Springs. Insomma per il momento la Canalis sta facendo una vita da sogno in America.

