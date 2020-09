Elisabetta Gregoraci e Noemi Campbell in guerra per Briatore: “Era gelosa”. Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha svelato un gossip

Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto vivere un bel momento ad Elisabetta Gregoraci. Hanno parlato del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli: i due nella casa sono sempre più vicini, si avvicinano sempre di più a questo fantomatico bacio, e durante la puntata hanno parlato un po’ di questa situazione che si sta venendo a creare. Una volta restati soli, Alfonso ha detto ad Elisabetta che probabilmente il suo ex marito Flavio Briatore ha deciso di vendicarsi di questo flirt in un modo piuttosto particolare e fuori dagli schemi. E qui è entrata in gioco Noemi Campbell.

Elisabetta Gregoraci e Noemi Campbell, lite furiosa per Flavio Briatore: il racconto al Grande Fratello Vip

Alfonso le ha mostrato una foto che Flavio ha pubblicato, insieme a Naomi Campbell. A quel punto Elisabetta ha sminuito tutto dicendo: “Noemi non ha tante persone di cui si fida, Flavio è uno dei pochi. Loro due si vogliono solo molto bene, non c’è niente di più” poi ha raccontato un aneddoto piuttosto divertente. “Quando stavo da due mesi con Flavio, andammo a fare una vacanza tutti insieme. Era capodanno. Flavio mi baciò a mezzanotte, lei si arrabbiò per questo, fece le valigie e andò via. Si arrabbiò perché lui aveva baciato me e non lei. Litigammo, ma facemmo pace dopo due settimane. Non c’è nulla di irrisolto tra noi due”.

Il web si è scatenato immediatamente dopo questo racconto piuttosto inaspettato. Elisabetta ha poi aggiunto che, anche se succedesse qualcosa tra i due, non le importa. “Io oramai sto andando avanti per la mia strada, può fare quello che vuole”.