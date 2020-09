Fabio Fazio bistrattato dalla Rai: “Vi dico chi comanda”

Fabio Fazio è tornato in onda con Che tempo che fa e lancia la bomba per l’ennesimo trasloco operato dalla Rai: “Vi dico chi comanda”.

Fabio Fazio è tornato in onda con Che tempo che fa. Il programma, giunto alla 18esima edizione, nato su Raitre, dopo il trasloco su Raiuno e successivamente su Raidue, è tornato nuovamente su Raitre. Una decisione, quella della Rai, che non ha entusiasmato Fabio Fazio che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa, ha svelato il proprio malumore per la decisione della Rai di cambiare nuovamente la rete ad uno dei suoi programmi storici che, ogni anno, appassiona il pubblico.

Fabio Fazio e l’ennesimo trasloco di Che tempo che fa: “Colpa della politica”

“Il mio è l’unico programma della storia che ha fatto Raitre, Raiuno, Raidue e ora di nuovo Raitre, un ritorno a casa. La Rai ha altre tredici reti, quindi c’è ancora spazio per il gioco dell’oca. Per essere gentili, diciamo che è un fatto inusuale”. Fabio Fazio ha rilasciato tali dichiarazioni ai microfoni de La Stampa in merito al trasloco di Che tempo che fa su Raitre.

La colpa del ritorno su Raitre della sua trasmissione non sarebbe degli ascolti. “Su Raiuno facevamo quasi 4 milioni di media, a Raidue è stato il programma più visto della rete.v“Non credo siano state le scelte editoriali a determinare il valzer nelle reti ma la politica, quando vieni attaccato centinaia di volte da importantissimi esponenti del governo qualche domanda te la fai”, ha aggiunto.

Infine, ha aggiunto: “Quando uno è noto, magari popolare, diventa un bersaglio comodo. Sono stato trattato come avversario politico e per fortuna, non avendo una mia parte politica, non sono stato difeso da nessuno. La prendo come un segno di grande indipendenza e libertà”.

