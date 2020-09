Federica Pellegrini, il risveglio con un bel sorriso e tanta bellezza-FOTO

Un’altro giorno di registrazione per Federica Pellegrini, un’altro sorrisone di prima mattina

Visualizza questo post su Instagram Sorrisoni di prima mattina 😁😁 #IGT Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 27 Set 2020 alle ore 11:01 PDT

Federica Pellegrini appare raggiante di prima mattina con il rossetto rosso. La nuotatrice è intenta a sorridere prima di registrare una nuova puntata di Italia’s Got Talent. Il lunedì è di lavoro si sa, anche per le campionesse di nuoto. La Pellegrini sfoggia un look sportivo ma particolare, indossa un jeans a zampa, una t-shirt con una stampa di un coniglio e una giacchetta rattoppata sui toni del blu e azzurro. Per accompagnare il look sportivo ovviamente un paio di sneakers. Sicuramente nello stile la Pellegrini rimane sempre molto sportiva e semplice, non ama fronzoli ne vestitini corti.

Vita privata e amori di Federica Pellegrini

Sulla vita privata di Federica c’è molta riservatezza, non ama essere su tutti i giornali con i suoi fatti personali. Per anni è stata insieme al nuotatore Marin, fino al 2011. Dopo lui ha avuto una storia d’amore lunga con un’altro nuotatore, Filippo Magnini. Sono stati insieme molti anni e si parlava di matrimonio e mettere su famiglia, ma qualcosa non è andato e qualche anno fa si sono lasciati.

Oggi Magnini ha una storia stabile con Giorgia Palmas, da cui ha appena avuto una figlia e con la quale si sposerà a breve. Federica invece pare sia fidanzata con l’allenatore Matteo Giunta. Con Magnini è finita perché l’amore si era esaurito da parte di Federica, è stata infatti lei a lasciarlo. Lei ancora concentrata sul nuoto, lui invece aveva già abbandonato la vasca.

Visualizza questo post su Instagram ☠️☠️ #moodoftheday Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 11 Set 2020 alle ore 10:56 PDT

Andavano in due direzione opposte e ha prevalso il bene personale su quello comune. Lui dopo la fine della relazione si è sempre dichiarato sofferente, e ha ammesso di aver aspettato il suo ritorno per un anno. Ma la nuotatrice non è mai tornata da Filippo e giustamente il campione ha voltato pagina, anzi ha iniziato un’altro libro con la Palmas.

