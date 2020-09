Gabriel Garko, nuove rivelazioni: quello che non si doveva sapere

Le rivelazioni sul coming out di Gabriel Garko sono l’argomento principale, da quando è entrato nella casa del GF e ha raccontato la sua verità

Barbara D’Urso apre il suo programma, Live non è la D’Urso con l’argomento del momento. Gabriel Garko e quella verità nascosta e sepolta in un angolo remoto del suo cuore per anni. “Il segreto di Pulcinella”, così lo ha definito Garko nella lettera scritta ad Adua Del Vesco e letta ad alta voce a tutta Italia nella casa del GF VIP. Un segreto che ha tormentato Garko per anni e che gli ha creato tanta sofferenza perché non poteva gridarlo al mondo, per motivi ovvi.

Lui stesso diverse volte nella casa ribadisce che a lui non importa aver svelato il segreto ma il motivo per cui è stato un segreto. Se fosse venuto fuori all’inizio della sua carriera forse non avrebbe avuto il successo che ha ottenuto. Purtroppo in alcuni ambienti di lavoro l’orientamento sessuale può influire sul successo e la carriera. Il che è assurdo, sopratutto perché siamo nel 2020 e una persona non dovrebbe essere giudicata per i rapporti personali che ha ma per il suo talento.

La rivelazione nella casa del GF Vip e la lettera strappalacrime a Adua Del Vesco

E proprio in un reality che tocca le sfere personali e private di ogni personaggio, che Gabriel Garko è uscito allo scoperto. Mettendosi a nudo davanti a tutti e raccontando la sua verità. Una verità che gli ha fatto male per anni, a lui e a chi gli è stato accanto. Ha deciso di esporsi in prima serata, nel reality dove partecipa la sua ex fidanzata Adua Del Vesco. Ed è proprio con lei che lui decide di mettersi a nudo. Una lettera scritta dall’attore in cui rivela il suo orientamento sessuale e racconta di come ha affrontato la sua vita personale in questi anni. Ma racconta anche di una favola falsa, quella vissuta con Rosalinda, in arte Adua per mantenere le apparenze e fingere una felicità che non è mai esistita.

Il momento è stato molto emozionante, i due sono stati travolti da mille emozioni e si sono lasciati andare ad un abbraccio liberatorio. In studio dalla D’Urso, Karina Cascella si dice molto contenta per lui e si emoziona. La D’Urso anche interviene pensando a tutti quei ragazzi che come Garko non hanno un vissuto facile.

