La bellissima e bravissima Giorgia Rossi è sempre più irresistibile. Per simpatia, preparazione e per bellezza. Lei è assolutamente splendida.

In tantissimi non vedono l’ora che giunga il fine settimana per potere assistere alla partita della loro squadra del cuore. Ma c’è un motivo altrettanto valido per essere ansiosi, ed è rappresentato dalla presenza in tv di Giorgia Rossi e da ‘Pressing Serie A’.

La trasmissione sportiva condotta in seconda serata dalla telegiornalista di Sport Mediaset ha fatto il proprio ritorno in tv. E con lei come splendida, apprezzatissima padrona di casa. Aspetto da donna tremendamente bella, competenza, voce squillante ed un sorriso scintillante. La ‘Giorgy’ sa imporsi con le sue indubbie qualità sia estetiche che professionali.

Giorgia Rossi, incantevole e competente: “Magari fossero tutte come te”

E non a caso uno dei complimenti più gettonati che gli ammiratori – ed anche le ammiratrici – sono soliti farle sul suo molto seguito profilo Instagram è rappresentato dal fatto che “tutte le telegiornaliste dovrebbero essere come te”. Preparata, sempre sorridente ed anche con una spiccata capacità nel sapere fare ironia, anche su sè stessa. Ormai chi conosce bene la 33enne romana sa anche di un paio di gaffe commesse in diretta tv.

Degli scivoloni davvero tutti da ridere, che però lei ha saputo gestire alla grandissima scherzandoci su. Impossibile, veramente impossibile, non apprezzare Giorgia.

