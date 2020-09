Giorgia senza niente addosso: con la schiena nuda è un incanto – Foto

Giorgia scopre il suo lato più sensuale pubblicando una foto in cui si mostra senza niente addosso: con la schiena nuda è un vero spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram senza ali Un post condiviso da Giorgiaofficial (@giorgiaofficial) in data: 28 Set 2020 alle ore 11:24 PDT

Sensuale e bellissima su Instagram: Giorgia mostra un suo lato inedito pubblicando la foto che vedete qui in alto. “Senza ali”, scrive la cantante che, con i capelli ricchi e spettinati, un sorriso coperto dalla spalla, ma che si nota dallo sguardo, incanta i fans, sempre più innamorati non solo della sua splendida voce, ma anche della sua bellezza naturale.

L’artista, infatti, ama condividere sui social foto della sua vita quotidianità mostrandosi in tutta la sua naturalezza di donna, mamma e compagna innamorata di Emanuel Lo. Una donna semplice, umile e vicina alle persone che la seguono da anni e che adorano la sua personalità, rimasta quella di una ragazzina che sognava di trasformare la sua passione per la musica in un vero lavoro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Elisabetta Canalis, solo un asciugamano: gambe e decolletè in primo piano – Foto

Giorgia, sul letto con una scia di “ospiti”