Ha vinto la seconda edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

Si è portato a casa la vittoria della seconda edizione di X Factor e da allora la sua carriera ha avuto diversi risvolti: di chi si tratta e cosa fa oggi

La finale della seconda edizione di X Factor, condotta da Francesco Facchinetti, andò in onda nell’aprile del 2009 eccezionalmente su Rai 1. Fu una gara particolarmente movimentata e il vincitore ottenne la vittoria con soli sedici voti in più rispetto ai secondi classificati. Nella giuria presenti Simona Ventura, Mara Maionchi e Morgan. Quest’ultimo guidava la categoria degli over, ossia degli artisti dai 25 anni in su e proprio uno di loro si classificò al primo posto. Matteo Becucci batté in finale i The Bastard Sons of Dioniso e si aggiudicò il contratto discografico con la Sony Music. Durante la finale non solo duettò con Riccardo Cocciante ma presentò anche il suo primo singolo ufficiale, Impossibile, dal quale prese il nome anche il suo primo EP.

Matteo Becucci, da X Factor ai musical, al ritorno in televisione

La passione per la musica porta Matteo Becucci appena ventenne a esibirsi nei locali della sua zona, in provincia di Livorno, per poi sperimentare all’interno di diverse band ma dalle quali ha sempre finito per allontanarsi. La sua vera occasione arriverà con X Factor. La sua vittoria gli assicurò un contratto discografico che gli permise di pubblicare il suo primo EP, ottenendo il disco d’oro. L’anno successivo con l’album Cioccolato amaro e caffè non riceve forse il riscontro sperato e nel 2010 decide così di prendersi una breve pausa per provare una nuova esperienza: quella dei musical. Partecipa a Jesus Christ Superstar interpretando Giuda e sarà per lui un modo per mettersi alla prova.

Le strade con l’etichetta discografica Sony Music si dividono dopo la pubblicazione del secondo album. Negli anni successivi il cantante continuerà a fare musica, collaborando anche con alcuni artisti. Il suo cammino incrocia quello della casa discografica Senza Dubbi sotto la quale pubblica l’album Tutti quanti Mery, che rimane attualmente l’ultimo suo progetto rilasciato.

Nel 2014 torna in televisione partecipando al programma di Carlo Conti, Tale e Quale Show, sorprendendo il pubblico con le sue imitazioni. Si aggiudica il terzo posto ma la sua esperienza non finisce qui. Quattro anni più tardi torna a far parte del cast del programma, ma questa volta come vocal coach.

Lo scorso anno è tornato con un nuovo singolo, Lontano dagli alberi, con il quale afferma di aver trovato finalmente il mondo musicale che più lo appaga e che può esprimere anche esibendosi chitarra e voce. La sua carriera continua ancora oggi sia sul fronte musicale che su quello teatrale. L’ultimo progetto lo ha visto coinvolto insieme a Eva Grimaldi nel teatro di prosa.

