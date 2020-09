Il ritorno di Antonella Clerici, in Rai e ancora in cucina | Le anticipazioni

Antonella Clerici pronta per il suo debutto con il programma “È sempre mezzogiorno”. Si parte oggi alle 12 su Rai 1

Antonella Clerici torna in tv. Il suo debutto sarà oggi, alle 12 su Rai 1. Torna a casa Antonella dopo aver lasciato la sua amata Prova del Cuoco. Lo fa in orario di pranzo, dopo alcuni slittamenti e diverse indiscrezioni, la Clerici è pronta per il suo grande ritorno.

Dalle 12 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, andrà in onda “È sempre mezzogiorno” realizzato dalla Stand by Me per la Rai. Uno show quotidiano basato sulla cucina con uno studio che ricordaun o’ la casa di campagna dove vive la conduttrice.

Di quello che le aspetta Antonella ha parlato a Leggo.it e si è detta “adrenalinica” e anche molto “emozionata” nel vedersi di nuovo in studio con le sue idee che prendono forma. Ma non manca la paura e l’ansia di andare in onda, confessa, “Sicuramente oggi me la farò sotto. Ritrovare quel pubblico con cui sono stata in contatto per tanti anni sarà molto emozionante”.

La conduttrice ritorna ma sempre pubblico per via delle regole Covid ma promette molta interazione grazie ai giochi al telefono.

Antonella Clerici: “Il ritorno in Rai non è una rivincita”

Nella nuova trasmissione di Antonella Clerici si parlerà di cucina e attualità ma la conduttrice ci tiene a precisare che non ci sarà affatto la cronaca nera. Il riferimento è ben diverso, quello della “vita della provincia e non quella dei ritmi frenetici della città”. Con lei un cast fisso di persone, di provincia ovviamente, che sanno bene cos’è l’ora del pranzo.

Altri punti fermi del programma due nonne e una zia, “donne di mondo che possono parlare un po’ di tutto” le ha definite la conduttrice con le quali lei cucinerà. E poi ancora la presenza del factotum, l’uomo buono e gentile, quello che si chiama quando c’è un problema in casa. Immancabili, ovviamente, i cuochi, vecchie conoscenze e nuovi arrivi. Al fianco della Clerici Lorenzo Bigiarelli che farà conoscere i prodotti tipici che “scopre durante i suoi viaggi”.

E sul suo ritorno su Rai 1, Antonella chiarisce subito. Una rivincita? “No, Non è una rivincita. Non mi hanno cacciato. Sono stata io a voler andare via e non pensavo di tornare su Rai 1” ha ammesso. La Clerici voleva fare qualcosa di piccolo e invece è arrivato “È sempre mezzogiorno”.

A questa nuova avventura lei non ha detto subito sì: “Ho chiesto un po’ di tempo per pensarci. Ero molto preoccupata e non mi piace essere incoerente – ha ammesso in conclusione – Poi mi sono detta solo gli stupidi nella vita non cambiano idea”.

