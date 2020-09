Ilary Blasi, gli auguri dolcissimi a Francesco Totti: che dedica! – FOTO

Dedica fitta di emozioni straripanti per Ilary Blasi, in occasione del compleanno del suo sexy marito Francesco Totti: i fan apprezzano

Quando arriva l’ora del romanticismo per la bellissima e biondissima conduttrice laziale, Ilary Blasi tutto si ferma intorno a sè. La sua accecante stima per l’ex capitano della Roma, Francesco Totti non ha eguali, perchè nella vita di Ilary c’è sempre spazio per l’amore.

Un sentimento incontrollabile per l’ex conduttrice de Le Iene, che con il tempo ha maturato tanta esperienza a tal punto da diventare una vera e propria “comandante” della seduzione verso il proprio uomo.

Nell’ultimo periodo le attenzioni della sua vita sono concentrate in direzione dell’ex campione giallorosso. Dalla foto su Instagram che ritrae Ilary in compagnia di un attore molto attraente, Pietro Castellitto, in arte Francesco Totti nel film “Speravo de morì prima”, la serie Netflix sulla vita del Bimbo de Oro.

Ilary Blasi ha tessuto le lodi per l’attore e lo ha ringraziato, immortalando l’evento con un selfie da capogiro, a stretto contatto con ciò che ha rappresentato per un paio di ore la sua quotidianità.

LEGGI ANCHE —–> Michela Persico, magari avercela in cucina, mentre prepara è unica – FOTO

Ilary Blasi su Instagram, la foto ricordo del “primo” vero e unico amore