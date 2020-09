Italia, possibile un nuovo lockdown: due regioni a rischio

L’Italia, nonostante si trovi in una situazione migliore rispetto a quella di altri Stati, potrebbe peggiorare nel giro di due settimane: lo sostiene Walter Ricciardi, consigliere di Roberto Speranza

L’epidemia Covid-19 sta ancora mietendo vittime in tutto il mondo, e la situazione non sembra avviarsi verso un miglioramento. In Europa, Nazioni come la Spagna e la Francia hanno già provveduto a delineare delle “zone rosse“, mentre i contagi aumentano giorno dopo giorno. L’Italia, per il momento, sembra riuscire a contenere bene la diffusione dell’epidemia, nonostante l’evidente crescita del numero dei nuovi positivi. Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, le circostanze potranno essere valutate a pieno fra un paio di settimane.

Nel frattempo, critica è la condizione di due regioni.

LEGGI ANCHE—> Covid, Spagna nella paura: primi in Europa per contagi

Campania e Lazio, le due regioni a rischio

Sono proprio la Campania ed il Lazio le regioni che, in questi ultimi giorni, registrano il maggior numero di nuovi contagiati. La situazione, secondo Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’OMS e professore alla Cattolica di Milano, è da tenere sotto controllo: infatti, sebbene in Italia non appaia necessario un nuovo lockdown – come è accaduto per altri Stati europei -, tuttavia si è ben lontani dal considerare il coronavirus come un avversario abbattuto. Ricciardi, in un’intervista a La Stampa, ribadisce l’importanza del vaccino antinfluenzale, e invita le persone a munirsi dei dispositivi di sicurezza e dell’App Immuni, per monitorare i propri spostamenti.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, il bollettino del 28 settembre: i numeri dell’epidemia

Italia: peggioramento valutabile tra due settimane

“La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio“: questo è quanto afferma Ricciardi riguardo all’ipotesi di un nuovo lockdown. Anche Zingaretti, segretario del PD, si esprime in merito all’eventualità di nuove misure restrittive: “Se non siamo responsabili è quella la via che dovremo intraprendere“. Secondo Ricciardi, per valutare la situazione in maniera chiara è necessario attendere almeno due settimane. Infatti, con l’avvento dell’autunno – ed il conseguente inizio dei primi raffreddori e delle prime influenze – sarà più semplice analizzare l’andamento della curva epidemiologica.

LEGGI ANCHE—> Covid-19, Ippolito: Potremmo avere un autunno come la scorsa primavera

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.