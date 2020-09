Lady Lautaro a Milano mostra il suo lato B, beato l’attaccante – FOTO

Posa accattivante e lato B stratosferico per Agus Gandolfo, Lady Lautaro che sa sempre come far impazzire i fan e il suo amato attaccante

Già da tempo la sexy fashion girl di Mendoza, Agus Gandolfo è conosciuta sui social, grazie al suo istinto di bellezza naturale e primordiale che ha trafitto il cuore di fan e tifosi del grande calcio.

Sì perchè Agus è anche conosciuta come la trendy Lady Lautaro che non fa mancare proprio nulla ai fan, appena nasce l’occasione. La “Signorina” Martinez si presenta ai social sempre in grandissima forma, proprio come per l’amato compagno nerazzurro, che sabato sera ha bagnato l’esordio in campionato con un gol.

Chissà se dopo quel pirotecnico 4-3 tra Inter e Fiorentina, Lautaro abbia ultimato i festeggiamenti nella miglior maniera possibile, una volta ritiratosi nella sua splendida dimora di Milano…

A giudicare dall'”esuberanza” professionale all’altezza della situazione sembra che i due “piccioncini” abbiano davvero un affiatamento speciale. Soprattutto per la lady argentina, che ha nuovamente regalato spettacolo, presentandosi al pubblico, alla solita e irrinunciabile maniera.

Uno scatto di bellezza alla moda: i fan esultano sui social