Laura D’Amore meravigliosa anche in tv: “Che lo show abbia inizio” FOTO

Laura D’Amore star non solo su Instagram ma anche tv, dove è stata protagonista della prima puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti

Laura D’Amore ha partecipato alla prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena, programma in onda su La7 condotto Massimo Giletti. Il padrone di casa della trasmissione ha rivolto alla ragazza la seguente domanda. “Lei come ha fatto da sola ad avere così tanti follower su Instagram?“. Un quesito per nulla casuale.

Infatti, per chi non ne è a conoscenza, Laura è una vera e propria star del social network. Il suo profilo conta più di 700mila follower. Una cifra davvero considerevole, ancor più per il fatto che la stessa ha tenuto a precisare. “Ho fatto tutto da sola, foto di vita privata, ci ho messo tanta passione“.

Laura D’Amore spettacolare nel piccolo schermo e sul web – FOTO