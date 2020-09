Loredana Lecciso, seno in primo piano per lei che “può andare ovunque” – FOTO

Loredana Lecciso torna su Instagram e stupisce tutti con il suo ultimo scatto. Sempre biondissima e ricca di fascino

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙#relax #ferlgood #photo #nature #puglia #cellinosanmarco #saturday Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:01 PDT

Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano, non è costante su Instagram ma ad intermittenza regala degli scatti che piacciono sempre moltissimo ai suoi fans. Da quando Loredana è al fianco del cantante di Cellino San Marco, circa 20, il gossip su di loro impazza a più non posso, ma la bionda gemella spesso preferisce tacere e non dare adito alle voci, vere o presunte.

Inutile nascondere che sulla loro storia d’amore, dalla quale sono nati due splendidi figli, c’è sempre stata la presenza ingombrante della ex di Al Bano, Romina Power. Molti dicono che tra le due non scorra buon sangue e non sarebbe nemmeno strano ma nessuna delle due ha mai parlato di questo esplicitamente.

Dopo un periodo di incomprensioni e dissapori, Loredana e Al Bano sono tornati insieme, prima del lockdown. Hanno ritrovato la loro felicità e serenità e il loro rapporto ora va a gonfie vele anche se per il momento tra loro non ci sarà nessun matrimonio. Il cantante lo ha detto chiaramente in una intervista, perché loro due stanno bene così come stanno. Sarà davvero così?

Loredana Lecciso, primo piano tattico e un messaggio importante