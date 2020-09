La lista completa di tutte le uscite di ottobre 2020 su Netflix. Film, serie tv e documentari che intratterranno il pubblico questo autunno. Tra gli arrivi più attesi l’ultima stagione di Suburra

Pubblicato la lunga lista di film, serie tv e documentari in arrivo a ottobre su Netflix. Tra originali, nuove stagioni, film storici e contenuti esclusivi: cosa intratterrà il pubblico nel mese che sta per iniziare? L’attesissima ultima stagione di Suburra, la nuova serie prodotta dagli ideatori di Sex And The City, Emily in Paris, i documentari su Katy Perry e il gruppo K-Pop delle Blackpink. E ancora: la terza stagione di Star Trek: Discovery e per i più piccoli Cattivissimo Me 3. Di seguito la lista completa.

LEGGI ANCHE -> La Casa di Carta 5, gli attori rivelano cosa ci aspetterà. Le notizie dal set

Netflix, le uscite di ottobre 2020

Lista titoli in uscita nel mese di ottobre su Netflix.

1 ottobre – KHOOBSURAT (film)

1 ottobre – IL BAMBINO D’ORO (film)

1 ottobre – IL COLLEZIONISTA DI OCCHI 2 (film)

1 ottobre – L’ESORCISTA (film)

1 ottobre – LA CASA DEGLI SPIRITI (film)

1 ottobre – THE MANCHURIAN CANDIDATE (film)

1 ottobre – THIS IS WHERE I LEAVE YOU (film)

1 ottobre – BUONGIORNO, VERONICA, Stagione 1 (serie tv)

1 ottobre – OKTOBERFEST: BIRRA E SANGUE (serie tv)

1 ottobre – UNA STREGA IMBRANATA, Stagione 4 (serie tv)

1 ottobre – CARMEN SANDIEGO, Stagione 3 (serie tv)

1 ottobre – KATY PERRY: PART OF ME (documentario)

2 ottobre – APPRENDISTA PAPÁ (film)

2 ottobre – IL LEGAME (film)

2 ottobre – EMILY IN PARIS, Stagione 1 (serie tv)

2 ottobre – OLOTURE (film)

2 ottobre – SERIOUS MEN (film)

2 ottobre – VAMPIRES VS. THE BRONX (film)

2 ottobre – GO GO CORY CARSON: BUON HALLOWEEN (film)

2 ottobre – DICK JOHNSON E’ MORTO (documentario)

2 ottobre – SONG EXPLODER: CANZONI AL MICROSCOPIO, Stagione 1 (docuserie)

4 ottobre – DAVID ATTENBOROUGH: UNA VITA SUL NOSTRO PIANETA (documentario)

6 ottobre – AMERICAN PIE PRESENTS: GIRLS’ RULES (film)

6 ottobre – CATTIVISSIMO ME 3 (film)

6 ottobre – STARBEAM: GLI EROI DI HALLOWEEN (film)

7 ottobre – TO THE LAKE, Stagione 1 (serie tv)

7 ottobre – HUBIE HALLOWEEN (film)

9 ottobre – THE HAUNTING OF BLY MANOR, Stagione 1 (serie tv)

9 ottobre – THE FORTY-YEAR-OLD VERSION (film)

9 ottobre – DEAF U: L’UNIVERSITA’ SILENZIOSA, Stagione 1 (comedy show)

9 ottobre – FAST & FURIOUS: PILOTI SOTTO COPERTURA, Stagione 2

11 ottobre – STRANGER, Stagione 2 (serie tv)

12 ottobre – KIPO E L’ERA DELLE CRATURE STRAORDINARIE, Stagione 3 (serie tv)

13 ottobre – GLI OCTONAUTI E LA GRANDE BARRIERA CORALLINA (film)

14 ottobre – BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY (documentario)

15 ottobre – SOCIAL DISTANCE, Stagione 1 (serie tv)

15 ottobre – GUIDA PER BABYSITTER A CACCIA DI MOSTRI (film)

16 ottobre – IL PROCESSO AI CHICAGO 7 (film)

16 ottobre – DA ZERO A DIECI (film)

16 ottobre – LE CONSEGUENZE DELL’AMORE (film)

16 ottobre – UN GIORNO PERFETTO (film)

16 ottobre – GRAND ARMY, Stagione 1 (serie tv)

16 ottobre – LA REVOLUTION, Stagione 1 (serie tv)

16 ottobre – QUALCUNO DEVE MORIRE, Miniserie (serie tv)

16 ottobre – STAR TREK: DISCOVERY, Stagione 3 – 1 episodio ogni settimana (serie tv)

16 ottobre – NERO A METÁ, Stagione 2 (serie tv)

19 ottobre – UNSOLVED MYSTERIES, Stagione 2 (docuserie)

21 ottobre – REBECCA (film)

22 ottobre – CADAVER (film)

23 ottobre – OVER THE MOON – IL FANTASTICO MONDO DI LUNARIA (film)

23 ottobre – BARBARI, Stagione 1 (serie tv)

23 ottobre – LA REGINA DEGLI SCACCHI (serie tv)

30 ottobre – HIS HOUSE (film)

30 ottobre – SUBURRA – LA SERIE, Stagione 3 (serie tv)

Una lista davvero ricca, che porterà sulla piattaforma di Netflix svariate novità. Inaugurata la stagione autunnale ora il pubblico avrà sempre più il desiderio di trascorrere le serate a guardare film e serie tv. Per ottobre il materiale non mancherà di certo.

LEGGI ANCHE -> Gomorra 5, il clamoroso annuncio di Ciro di Marzio e Genny Savastano

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter