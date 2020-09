Nicoletta Mantovani, a Non è la D’Urso, ha raccontato le nozze con Alberto Tinarelli. Poi gela la D’Urso per una frase su Luciano Pavarotti.

12 anni dopo la morte di Luciano Pavarotti da cui ha avuto la figlia Alice, Nicoletta Mantovani ha ritrovato l’amore. La vedova di Pavarotti, infatti, si è innamorata di Alberto Tinarelli, un consulente finanziario che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo. Travolta nuovamente dall’amore, la Mantovani ha deciso di sposarsi nuovamente e, nella puntata di Live – Non è la D’Urso del 27 settembre, ha raccontato il matrimonio con Alberto Tinarelli. Nel corso dell’intervista, poi, una frase di Barbara D’Urso ha spinto la Mantovani a fare una precisazione.

Nicoletta Mantovani, la frase di Barbara D’Urso su Luciano Pavarotti la spiazza: “Non è il mio ex, eravamo sposati quando è morto”

Nicoletta Mantovani chiarisce il suo rapporto con Luciano Pavarotti. L’occasione arriva quando Barbara D’Urso chiama Luciano Pavarotti “l’ex”. La vedova del grande tenore, così, non perde tempo e puntualizza immediatamente: “Intanto non è il mio ex, eravamo sposati quando è morto, poi sarebbe contento perché amava la vita, voleva che tutti fossero felici e mi diceva di non prendermela per le sciocchezze. Mi faceva sentire protetta proprio come Alberto che sa darmi equilibrio, siano felice con niente che è l’essenza dell’amore. L’amore arriva se sei predisposto”.

Visualizza questo post su Instagram Il matrimonio di Nicoletta e Alberto Un post condiviso da Gianluca naphtalina Camporesi (@naphta) in data: 26 Set 2020 alle ore 8:48 PDT

Poi racconta il suo amore con Alberto Tinarelli. “A 50 anni mi sono riposata con Alberto. Un anno fa circa, una mia amica seppe che lui era tornato single ed era convinta che fosse giusto per me. Organizzò una cena, pensai che era bello, ma non è successo niente. Sono partita e sono tornata per la vigilia di Natale, mi accompagnò a fare i regali e scoprì una persona accogliente, paziente, amorevole. Non mi chiamò più e pensai pazienza, non l’ho colpito. Non ci siamo più visti fino al 3 gennaio”, ha raccontato la Mantovani.

Visualizza questo post su Instagram Day 1 of forever 💘. . . #weddingday #nicoealberto Un post condiviso da Patrizia Vacondio (@patriziavacondio) in data: 21 Set 2020 alle ore 4:33 PDT

Poi Alberto si è rifatto vivo e c’è stata la svolta. Nicoletta e Alberto hanno così trascorso il lockdown insieme. Alberto è riuscito anche a conquistare la figlia Alice e, alla fine, è arrivata la decisione di sposarsi. Ai microfoni di Barbara D’Urso, poi, la Mantovani ha fatto una precisazione: “Se Alice avesse tentennato o non fosse stata d’accordo, avrei detto no”.

