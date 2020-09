Il cadavere di un uomo è stato ritrovato da alcuni passanti nel pomeriggio di ieri sull’argine del fiume Arno a Castelfranco di Sotto, comune in provincia di Pisa.

Agghiacciante ritrovamento nel pomeriggio di ieri a Castelfranco di Sotto, comune in provincia di Pisa. Alcune persone che stavano facendo jogging in via dei Tavi hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, a pochi metri dall’argine del fiume Arno. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto scattare gli accertamenti. Sul corpo sarebbero state trovate vistose ferite d’arma da taglio, circostanza che fa ipotizzare un omicidio. A stabilire con certezza le cause del decesso sarà l’autopsia che verrà disposta dall’autorità giudiziaria.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre, un cadavere è stato rinvenuto nei pressi dell’argine del fiume Arno a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Secondo quanto riportato dalla redazione de Il Tirreno, a fare la macabra scoperta sarebbero stati alcuni passanti che si trovavano in via dei Tavi per fare jogging. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di San Miniato. Dai primi accertamenti dei militari dell’Arma pare si tratti di un uomo di 40 anni residente a Fucecchio.

Sul cadavere, ritrovato con indosso una tuta sportiva ma senza documenti e telefono, sarebbero state trovate alcune vistose d’arma da taglio. L’uomo, dunque, pare sia stato accoltellato e l’ipotesi più accreditata è che si tratti di omicidio. Gli inquirenti che hanno avviato le indagini, come riporta Il Tirreno, stanno cercando di capire se il presunto delitto si sia consumato nel luogo dove è stato ritrovato il corpo o se quest’ultimo sia stato trasportato lì in seguito.

A far maggiore chiarezza sul caso sarà l’autopsia sul corpo che l’autorità giudiziaria disporrà nelle prossime ore. L’esame autoptico stabilirà il numero di coltellate inferte sulla vittima e se vi siano altri traumi sul corpo non emersi nel corso dei primi accertamenti. Come riferisce Il Tirreno, al momento non vi sarebbero testimoni di una presunta aggressione.

