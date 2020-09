Raimondo Todaro frustrato si sfoga sui social: “Un anno di m****”. Il ballerino di Ballando con le Stelle è stato operato per una appendicite. Lo sfogo su Instagram dopo l’infortunio

Un anno veramente disastroso per Raimondo Todaro, un avvenimento spiacevole uno dopo l’altro. L’unico aspetto positivo di quest’anno, per lui, era sicuramente il ritorno di Ballando con le Stelle. Era pieno di entusiasmo per questo grande ritorno: era anche molto felice per l’accoppiata con Elisa Isoardi, con cui aveva trovato molta complicità all’interno del programma. Poi, dopo la prima puntata, ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per appendicite. Anche Elisa è stata molto male per questo, infatti durante la seconda puntata ha un po’ pianto nel vedere un video che lui ha registrato per incoraggiarla e prometterle che tornerà presto al suo fianco.

LEGGI ANCHE -> GFVIP: Fausto Leali squalificato, interviene Mario Balotelli

Raimondo Todaro rompe il silenzio dopo l’appendicite: “Un anno davvero di m***a”

“Ciò che non ci distrugge ci fortifica. Un anno di m***a, specialmente per me, ma niente e nessuno spegnerà il mio sorriso”. Come se tutto questo non bastasse, infatti, Raimondo ha dovuto fare i conti con il divorzio con Francesca Tocca, che ha ritrovato poi l’amore con Valentin. I due si sono lasciati da poche settimane e lei ha confermato la rottura definitiva sui social. Insomma, sono successe cose spiacevoli ad entrambi quest’anno e non ricorderanno con piacere questo 2020 che oramai si sta dirigendo verso la fine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gabriel Garko in diretta nazionale rivela in lacrime: “Sono gay”

Sono tanti i messaggi di supporto che stanno arrivando al ballerino nelle ultime ore, che spera di ritornare presto in pista per ballare accanto della sua Elisa. “Hai sempre superato tutto e questo per te sarà una passeggiata. Sono sicura che ti vedremo presto di nuovo in televisione, più forte e più bello che mai. Ti aspettiamo”.