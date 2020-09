Per smettere di fumare c’è chi le prova tutte. Ora alcuni scienziati hanno messo a punto una potenziale nuova e super efficace soluzione.

Per molti smettere di fumare rappresenta nient’altro che un buon proposito da attuare nell’anno del mai. Riuscire ad interrompere quello che è un vizio dannoso per la salute di sé stessi e degli altri è a volte una vera e propria chimera.

Purtroppo è molto difficile riuscire a smettere di fumare se non ci si mette con tutta la determinazione di cui si è dotati. C’è chi prova in approccio soft, procedendo gradualmente nel tempo magari fumando una o due sigarette in meno via via che passano i giorni. E chi cerca di ottenere lo stesso grado di soddisfazione cercando magari dei surrogati, come la sigaretta elettronica. Che però pare facciano male in egual misura. Negli ultimi tempi sono sorti dei metodi alternativi per cercare di riuscire a smettere.

Smettere di fumare, il metodo messo a punto dagli scienziati