Tale e Quale Show, Giorgio Panariello lascia lo studio per protesta

Giorgio Panariello, giudice al Tale e Quale Show, ha deciso di lasciare lo studio. Carlo Conti costretto a inseguirlo, stop alla diretta. Cos’è successo?

Durante la seconda puntata del talent “Tale e Quale Show” andata in onda venerdì sera, il conduttore Carlo Conti ha annunciato il compleanno imminente di Loretta Goggi, che compirà 70 anni martedì 29 settembre.

LEGGI ANCHE–> Papà violento picchia la mamma, il figlio di 3 anni lo fa arrestare

Ma anche il giudice del programma Giorgio Panariello il 30 settembre toccherà quota 60 anni, un importante giro di boa per il comico della televisione italiana. Un grande traguardo, che il suo amico Carlo Conti ha deciso di ricordare in modo particolare.

Sorpresa infatti per Giorgio Panariello alla fine della seconda puntata di “Tale e Quale Show” il padrone di casa Carlo Conti ha chiuso la trasmissione facendo entrare sul palco la torta per il suo compleanno per l’amico, commosso e felice per il gesto di affetto. Ma perché Giorgio ha lasciato lo studio durante la trasmissione?

Giorgio Panariello inseguito da Carlo Conti in studio

Visualizza questo post su Instagram #taleequaleshow #Rai1 •@giuliasol_ #whitneyhouston •@carloconti.tv •@rai1official Un post condiviso da 10°Edizione (@taleequaleshow2020) in data: 26 Set 2020 alle ore 5:01 PDT

Giorgio Panariello sul finire della puntata ha lasciato scherzosamente lo studio di “Tale e Quale Show”. Al momento dell’assegnazione dei voti finali per stilare la classifica, Vincenzo Salemme ha commesso un errore, infatti assegnando il voto a Giulia Sol, che ha interpretato Whitney Houston, ha italianizzato il nome Whitney chiamandola “Angelica”.

LEGGI ANCHE -> Malore in sella alla sua bici, muore presidente molto conosciuto

Sbalordito, Giorgio Panariello ha lasciato lo studio di “Tale e Quale Show” in segno di protesta contro Salemme. Un gesto plateale per animare la serata e per ironizzare sul fatto che in Italia questa è una pratica spesso diffusa.

Raggiunto da Carlo Conti dietro le quinte, Giorgio Panariello è rientrato nello studio di “Tale e Quale Show” bacchettando Vincenzo Salemme per la gaffe appena commessa su Whitney Houston, dicendogli: “Dopo Angelica Houston, dirai Gloria Turner?!”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.