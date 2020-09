Adriana Volpe affida ad Instagram la sua replica ad Antonella Elia, la showgirl in un video spiega le sue ragioni nel confronto a distanza

Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip, sembrava essersi creato un bel rapporto di amicizia tra Adriana Volpe ed Antonella Elia. Quest’ultima però non le ha mandate a dire, anzi, in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ è entrata a gamba tesa: “Una volta le ho mandato un messaggio e non mi ha mai risposto. L’ho chiamata una sera per vederci e non ha mai tempo. L’amicizia è una cosa seria. Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano alle tue spalle”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Adriana Volpe: guai in tv. Alessio Viola abbandona la conduzione

Adriana Volpe risponde ad Antonella Elia: “Che mi combini?”