Alessia Marcuzzi criticata per la sua conduzione del programma Temptation Island. Interviene in sua difesa Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo (giornalista, conduttore, autore e sceneggiatore) è di certo una delle massime autorità italiane in campo televisivo. Ha una sua personale rubrica sul settimanale Nuovo TV in cui s’interfaccia con i lettori, avendo proprio il piccolo schermo e i personaggi che ne fanno parte come protagonisti principali dei suoi interventi.

Una persona che lo segue gli ha svelato una sua percezione riguardo la conduzione di Alessia Marcuzzi durante il programma Temptation Island, giudicata sottotono, ingessata. Viene addirittura suggerita l’idea di affidare alla presentatrice un programma diverso che possa fare uscire al meglio le sue doti.

Alessia Marcuzzi: il suo futuro a Temptation Island

Maurizio Costanzo ne prende le difese e le argomenta sapientemente da esperto, qual è, di chi conosce esattamente tutti i meccanismi che si celano dietro una trasmissione televisiva. “Non mi stupisce che il reality sia meno scoppiettante, e di conseguenza, che la conduzione della Marcuzzi non sia alla solita forma” – ha detto parafrasando il marito di Maria De Filippi.

I problemi riguarderebbero principalmente gli imprevisti accaduti che la produzione non poteva aspettarsi e ai quali ha dovuto porre rimedio. Una coppia, infatti, è andata subito al falò. L’evento è stato inaspettato. Questi intoppi hanno stravolto i piani degli autori e il lavoro della Marcuzzi che si è dovuta adattare subendo ripercussioni.

Maurizio Costanzo ha poi aggiunto: “La Marcuzzi è brava e Temptation Island è uno show che merita. Diamole il tempo di trovare serenità in questo programma, ha tutte le carte in regola per fare faville.”

Tanta fiducia quindi da parte di un veterano della televisione nostrana. Nel frattempo serpeggiano voci che sarà proprio Alessia Marcuzzi al timone della prossima edizione del Grande Fratello, lasciando il posto a Temptation Island a Filippo Bisciglia.

Nel frattempo però, mercoledì 30 settembre, su Canale 5, a partire dalle ore 21.20 circa andrà in onda la terza puntata del reality che mette alla prova i sentimenti. Vedremo l’ingresso di una nuova coppia, Salvo e Francesca, in sostituzione di Sofia e Amedeo che hanno abbandonato la competizione.

